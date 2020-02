Stefano Sala e Dasha: “Tra non molto arriverà una new entry in famiglia”

Il modello che partecipò alla terza edizione del Grande Fratello diventerà presto papà. Dasha Dereviankina è in dolce attesa e la coppia mostra le prime foto del pancione sui rispettivi social. “A quanto pare tra non molto arriverà una “new entry” in famiglia... Non vediamo l’ora!!!”, ha scritto Sala a corredo di uno scatto in cui Dasha fa vedere le dolci curve della gravidanza. L'ex gieffino è già padre di Sofia, avuta dalla modella Dayane Mello.