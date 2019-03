Stefania Nobile e Wanna Marchi contro Cecchi Paone: "Sei un pagliaccio"

Questa mattina Canale 5 ha mostrato le immagini di persone squartate, sfigurate. E ai colpevoli non è stato fatto niente, mentre noi per aver venduto il sale a dei deficenti..." Gli animi si infiammano a "Live - Non è la d'Urso", dove Wanna Marchi e Stefania Nobile rispondono alle critiche dei cinque commentatori invitati in studio.



"Lei è una persona gretta, lei è una persona cattiva, infelice" commenta Wanna Marchi rivolgendosi a Paolo Del Debbio, che a sua volta risponde: "Non sono cambiate di una virgola".



Successivamente le due donne si scontrano anche con Alessandro Cecchi Paone, accusandolo di essere 'un pagliaccio'. "Non si scherza sulla salute della gente, non si può fare nessun tipo di truffa - incalza il commentatore.