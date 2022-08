Stash sta per diventare di nuovo papà: "Vi spiego il mio rapporto assurdo col pancione di Giulia"

L'ex concorrente di "Amici"

racconta del periodo intenso e particolare vissuto negli ultimi due anni, anche a causa della pandemia, dei suoi tour, della gioia derivante dal successo e dei tanti periodi di lontananza dalla famiglia.

"In questi giorni di tour intenso, prima della pausa di metà agosto, ho vissuto emozioni contrastanti… ormai siamo agli sgoccioli con la gravidanza e la bimba potrebbe nascere da un momento all’altro, quindi sapevo che sarebbe potuta arrivare la famosa telefonata che aspettavo anche quando mi trovavo sul palco (tralasciando l’ansia che ho provato quando mi trovavo a 7/8 ore di distanza!). Nel frattempo io sono in giro a fare concerti su e giù per l’Italia, a vivere le emozioni più assurde sul palco e giù dal palco insieme a voi...", scrive il cantante che spiega l'insolito rapporto che ha col pancione della sua Giulia.





"Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione. Un legame così intenso! …E già so che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare.Vabbè non sto qui a dilungarmi ancora che poi divento troppo emotional… volevo solo raccontarvi un po’ la gioia che sto vivendo in questo momento della mia vita da più punti di vista… e voglio ancora una volta dirvi GRAZIE per tutto l’amore che ci state mostrando ai concerti! Il tour riprenderà il 18 di agosto. Vi voglio bene...".