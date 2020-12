Stash è diventato papà: "E' nata Grace, è la cosa più bella del mondo"

Stash è diventato papà della piccola Grace Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 1 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

"È appena nata Grace... e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora...". Stash ha annunciato così su Instagram l'arrivo della primogenita, avuta dalla compagna Giulia Belmonte. "Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento", ha poi continuato nel suo messaggio diretto ai follower.