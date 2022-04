I The Kolors tornano sul palco di "Amici" con "Blackout": sono loro i super ospiti di puntata

Con 120milioni di stream su Spotify e 13 dischi di Platino, i

The Kolors

Canale 5

Stash

Antonio Fiordispino

giudice

tornano sul palco di "Amici" per presentare il loro nuovo singolo "Blackout". Per la prima volta dopo sei puntate, nessun ospite esterno calca lo studio della trasmissione di, ma è, a lasciare la sua poltrona diper esibirsi sul palco con la sua band.

"Quando sette anni fa sono arrivato qui per fare i provini, la prima cosa che mi ha detto Maria è stata: fregatene" ricorda il cantante ed ex allievo della scuola ai tempi famoso per la sua

capigliatura

punk - rock

anni 90

Napoli

e l'atteggiamento. Uscito lo scorso 13 aprile e disponibile nell'heavy rotation radiofonica, "Blackout" è un brano che richiama volutamente gli, un omaggio alle origini della band formatasi anel 2010.