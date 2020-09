"Star Trek: Discovery" introduce i primi personaggi trans e non binari

"Star Trek ha sempre avuto la missione di dare visibilità alle comunità sotto rappresentate, perché crede che un futuro senza divisioni sulla base di razza, genere, identità di genere o orientamento sessuale è interamente alla nostra portata e vuole dimostrarlo allo spettatore" ha spiegato Michelle Paradise, sceneggiatrice e produttrice esecutiva.

I due nuovi personaggi si chiamano Gray e Adira. Saranno interpretati rispettivamente da Ian Alexander e Blu del Barrio. Il primo, 19enne trans, è già affermato nel mondo dello spettacolo (visto in "The Oa"), mentre il secondo, che si identifica come persona non binaria, è al suo primo ruolo dopo la scuola di recitazione. Il genere non-binario (o genderqueer) è uno spettro di identità, che comprende quelle persone che non si considerano né uomo né donna, o che si considerano entrambi o non esclusivamente solo uno dei due.







La Cbs, produttrice della serie, aveva già infranto una barriera nel 2017 con la scelta dell’attrice Sonequa Martin-Green, che è diventata la prima donna nera a interpretare un ruolo protagonistico nel celebre show tv di fantascienza. L’attore Anthony Rapp, che fin dalla prima stagione di "Star Trek: Discovery" interpreta il personaggio di Paul Stamets, gay dichiarato e in coppia con Hugh Culber (interpretato da Wilson Cruz), ha twittato esultante: "Non vedo l’ora che tutti voi incontriate queste anime meravigliose e artisti meravigliosi".

"Star Trek: Discovery" è la sesta serie televisiva ambientata nell'universo di Star Trek (la settima, se consideriamo anche la serie animata). La terza stagione debutterà negli Stati Uniti il 15 ottobre e sarà disponibile in Italia in streaming su Netflix.

