"Star in the Star", sotto le maschere di Baglioni e Pino Daniele si nascondono Laurenti e Sal Da Vinci

Nella quarta puntata di "Star in the Star", la semifinale del celebrity show, il sesto concorrente eliminato è Sal Da Vinci. Il cantante napoletano, nato a New York, interpretava Pino Daniele e ha cantato "Quando" e "Dubbi non ho", nello spareggio con Michael Jackson. Il settimo concorrente eliminato, invece, è Luca Laurenti. Il conduttore televisivo interpretava Claudio Baglioni e ha cantato "Solo", "Io che amo solo te" e "Sabato pomeriggio", nello spareggio con Mina.

"Star in the Star" è un show musicale con 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo. Questi hanno la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga.

Le celebrità verranno, infatti, trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.