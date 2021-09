Terzo appuntamento con Ilary Blasi e "Star in the Star"

Ufficio Stampa Mediaset

Terzo appuntamento con "Star in the star", il celebrity show condotto da Ilary Blasi. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Ron Moss e Gloria Guida, che hanno indossato rispettivamente i panni di Paul McCartney e Patty Pravo, prosegue il percorso degli 8 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. L'appuntamento è per stasera in prime time su Canale 5.