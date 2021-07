Star di "The Real Housewives of Beverly Hills" in ospedale: entra in un alveare e viene attaccata dalle api

Spaventosa esperienza durante il fine settimana per Kyle Richards, star di RHOBH, ovvero "The Real Housewives of Beverly Hills", programma americano di successo di cui è la protagonista principale. L'attrice, allergica alle api, è entrata accidentalmente in un alveare ed è stata punto più volte, rischiando la vita. Ricoverata d'urgenza in ospedale la donna, 52 anni si sta riprendendo e ha condiviso su Instagram alcuni scatti del terribile pomeriggio vissuto.

“Questo è successo solo ieri...sono entrato in un alveare e sono stata punta molteplici volte. Se mi conoscete, sapete che sono allergica alle api e ne sono terrorizzata...", scrive la Richards dal letto d'ospedale postando uno scatto in cui ha la mascherina dell'ossigeno sul volto.

Poi Kyle ha mostrato le riprese della telecamera di sicurezza della sua villa, che la inquadrano mentre corre sull'erba e salta nella piscina cercando di allontanare lo sciame. "Posso ridere di questo video ora, ma quello che non si può vedere è che le api erano nei miei capelli e in realtà mi stavano inseguendo. La mia famiglia non era a casa e per qualche ragione le persone che lavoravano per me non potevano sentirmi urlare aiuto. Il mio telefono fisso non riusciva a chiamare il 911 e la mia Epipen (un autoiniettore di epinefrina per il trattamento dell'anafilassi, ndr) era difettosa e non ha funzionato. Un disastro!!!".

Poi l'attrice, ora fuori pericolo, ha aggiunto: "Condivido questa storia perché a volte non mi preoccupo di portare con me la mia Epipen, Ne esistono diversi tipi e funzionano tutte. Ma chiama sempre il 911 anche se sei in grado di usare la tua penna epi perché devono usare altri farmaci per aiutarti con la respirazione...".