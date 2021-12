Speciale TG5, domenica 19 dicembre in esclusiva mondiale "Francesco e gli Invisibili - Il Papa incontra gli ultimi"

A quasi un anno dall'intervista trasmessa lo scorso gennaio su Canale 5, Papa Francesco torna a Mediaset in esclusiva mondiale per un eccezionale incontro a casa Santa Marta, il luogo dove il Pontefice ha scelto di abitare e lavorare. Domenica 19 dicembre, alle 20:40, va in onda lo Speciale TG5 "Francesco e gli Invisibili - Il Papa incontra gli ultimi", curato dal vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona, durante il quale il Papa risponderà alle domande di quattro persone che hanno perso tutto, tranne la speranza di riscattarsi. Lo speciale andrà in onda in contemporanea anche su Tgcom24.