Speciale "Studio aperto": amici e colleghi ricordano De André

"Per noi Fabrizio De André non è mai morto". Così 20 anni dopo Franz Di Cioccio e Patrick Djiva, rispettivamente batterista e bassista della Premiata Forneria Marconi, band che 40 anni fa diede vita ad un sodalizio musicale con cantautore genovese, ricordano l'uomo e l'artista.



"Ci invitò a casa sua in Sardegna dopo averci visti a teatro: quello fu l'inizio di una lunga storia. Noi viaggiavamo su un pulmino, lui ci raggiungeva in teatro nel tardo pomeriggio e con l’autista perché si svegliava tardi dopo aver letto tutta notte almeno un libro".



Tra i tanti che hanno voluto omaggiare De Andrè anche il comico genovese Fabrizio Casalino che con voce e chitarra ripropone brani storici in chiave ironica perché, racconta “sono nato a Pegli, a due numeri civici di distanza da lui e il primo brano me lo hanno fatto addirittura studiare a scuola”.