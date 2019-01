20 anni senza Fabrizio De André, la voce degli emarginati

Un artista a tutto tondo, che ha sempre preferito la definizione di cantautore a quella di poeta spesso associategli. Perché se in De André le parole avevano un peso prepoonderante e scintillavano per la loro forza, la parte musicale, soprattutto da un certo momento in poi della sua carriera, è sempre stata altrettanto curata. Sin dal 1973, con "Storia di un impiegato", dove emerge il De André più politico che racconta il '68 e il maggio francese, con arrangiamenti curati da un certo Nicola Piovani, che strizzano l'occhio a un certo progressive rock. E poi lui, nato sugli chansonnier francesi, in particolare George Brassens, si apre al folk e al rock di matrice americana, prima grazie a Francesco De Gregori ("Volume 8") e poi con Massimo Bubola ("Rimini").



Nel 1979 c'è l'incrocio decisivo, quello con la Pfm. In tour passato alla storia due mondi apparentemente distanti (e per questo contestati dasi rispettivi fan) si sovrappongono, e le parole e le costruzioni melodiche di Faber si vestono in maniera sontuosa con gli arrangiamenti del più celebre gruppo prog italiano. Da quell'esperienza De André ne uscirà con un'attenzione per la ricchezza sonora, soprattutto dal vivo, mai sperimentata prima di allora. I passaggi successivi sono "L'indiano", figlio dell'esperienza del rapimento in Sardegna. E poi "Creuza de ma". Per molti il suo capolavoro, un gioiello di world music, alla cui base c'è il prezioso lavoro di Mauro Pagani, che dalla tradizione genovese si apre ai suoni del Mediterranneo.



Apertura verso l'altro, il diverso, l'emarginato. Nell'opera di De André questa è una costante, sia nel modo di procedere, collaborando continuamente con colleghi, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo è Ivano Fossai per "Anime salve", sia nel racconto musicale. Pochi hanno scandagliato l'animo umano con la stessa profondità e lo stesso acume. Che raccontasse episodi dai vangeli apocrifi o che mettesse in musica i testi dell'Antologia di Spoon River grazie alla collaborazione con Fernanda Pivano, De André parlava dell'uomo di oggi. In maniera impietosa, feroce, mai retorica. E l'uomo che più gli interessava era quello messo ai margini, lui pure che arrivava da un'estrazione borghese mal sopportata e alla quale si ribellò sin dall'inizio. Puttane, assassini, galeotti, zingari, nani rancorosi, contadini rissosi, ladroni. Sono questi molti dei personaggi che animavano il suo universo e che in quello ritrovavano una dignità negata altrove.



La sua voce e il suo pensiero mancano oggi più che mai (come quelli di Giorgio Gaber), in un periodo storico in cui avere un pensiero sembra essere una colpa. Lui che ha studiato poeti e letterati per meglio capire il mondo e restituirlo con profondità. Lui che ha detto di credere di essere considerato un punto di riferimento perché avendo avuto dei punti riferimento culturali precisi ha potuto tramandarli e restituirli alle generazioni successive alla sua. Ma chissà, forse oggi anche a lui toccherebbe essere bollato come un radical chic che farebbe meglio a cantare e basta.



QUAL E' IL SUO ALBUM PIU' BELLO? CLICCA E VOTA