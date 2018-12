Un anno di televisione: le notizie di Tgcom24 più lette nel 2018

Sta per andare in cantiere il 2018. Un anno televisivamente ricco di avvenimenti: curiosi, gioiosi e qualche volta drammatici e dolorosi. Dalla morte di Fabrizio Frizzi agli imprevisti in diretta durante "Pomeriggio cinque", passando per l'Isola dei famosi e il Grande fratello, in versione normale e vip: ecco queli sono state, mese per mese, le notizie che sono state più lette su Tgcom24.