"Caduta Libera": due concorrenti si fidanzano in diretta

Dopo diverse puntate da campione assoluto, a "Caduta Libera" è arrivato il successo più grande per Nicolò. Questa volta non si tratta di una super vincita economica, bensì di un nuovo amore con la sfidante Valeria nato proprio durante la trasmissione di Canale 5. A dare l'annuncio è stata la stessa Valeria, motivando così il suo addio: "Penso si sia capito che, in queste settimane passate qui, è nato qualcosa, più di una simpatia - ha spiegato durante il quiz - Ho deciso di lasciare il compito di buttarlo giù ad altri". La coppia è riuscita a trattenere a fatica l'emozione in un momento molto particolare anche per il padrone di casa Gerry Scotti: "È la prima volta che mi capita in trent'anni di carriera".