Tutti contro Marco Maccarini, le accuse di Vaporidis e Tavassi: "Non ha capito lo spirito dell'Isola"

"Sono qui perché voglio vivere un'esperienza differente. So che il gioco è preponderante e allora ho voglio giocare anche io". A

"L'Isola dei Famosi"

Marco Maccarini

replica così alle accuse degli altri naufraghi che lo hanno criticato in settimana e giustifica le sue azioni, che hanno portato alcune tensioni. L'ultimo, infatti, sembra non essersi perfettamente ambientato con il gruppo diventando protagonista di confronti molto accesi con gli altri naufraghi.



"Si sta comportando in maniera furba - dice

Nicolas Vaporidis

Edoardo Tavassi

, che aggiunge - Non è una persona sprovveduta, credo che non abbia capito lo spirito di quest'isola, al di là del gioco ci sono anche dei rapporti che abbiamo instaurato. Lui è un giocatore". Poi le parole dirette a Maccarini: "Le tue scelte sono troppo mirate da cecchino e non pensi al lato umano. Perché ci prendi per scemi?". Anchepunta il dito contro l'ex conduttore del "Festivalbar": "Mi fa ridere, la sua è l’incoerenza più totale".