Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcano su "L'Isola dei Famosi"

C'è un grande ritorno durante la 22esima puntata de "

L'Isola dei Famos

Soleil Sorge

Vera Gemma

piratesse

i".ritornano in Honduras nelle vesti didopo aver partecipato al reality di Canale 5 rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Le due ex concorrenti che si sono distinte nelle vecchie edizioni per la grande forza e la spiccata personalità, quest'anno tornano nel gioco con l'obiettivo di aiutare i loro naufraghi preferiti e remare contro quelli che non godono della loro simpatia.

A tal fine hanno creato

due squadre

avversarie che si sfideranno nel corso di tutta la puntata. Il loro compito sarà quello di aiutare a vincere la squadra preferita.

La prima prova quella dell

'Uomo Vitruviano

Luca Daffrè

" è stata vinta da Soleil che ha gareggiato personalmente e che già in passato si era distinta per essere molto valida nelle prove fisiche. Anche questa volta non si è smentita ed è stata la migliore. Dalla squadra dei perdenti quella di Vera Gemma, per la quale ha gareggiato, è stato scelto un naufrago da mandare direttamente in nomination. La scelta è ricaduta su Gennaro.