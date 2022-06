"L'Isola dei Famosi", i nominati della semifinale

Tra sfide, confronti, sorprese e televoti flash, la semifinale de

"L'Isola dei Famosi"

sei naufraghi

ha eletto iche trascorreranno ancora qualche giorno in Honduras per contendersi la vittoria del reality nella puntata conclusiva in programma lunedì 27 giugno.

A Nicolas Vaporidis , si sono infatti aggiunti

Luca Daffrè

Marialaura De Vitis

Carmen Di Pietro

Mercedesz Henger

Nick Luciani

, vincitori di una prova fisica,, premiate al televoto flash, e infine, che a inizio serata si era spostato su Playa Sgamadissima per giocarsi il tutto per tutto con Estefania Bernal e Pamela Petrarolo.

Anche la penultima puntata, però, non ha risparmiato ai concorrenti le

nomination

Mercedesz

Nick

, che in questo caso vedono a confronto, la più votata dal gruppo, e, scelto da Luca (in veste di leader della settimana). Sarà dunque il pubblico da casa a decidere chi tra i due potrà continuare a credere nella vittoria finale.