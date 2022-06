Lory Del Santo perdona Marco Cucolo: "È meglio essere in due"

Lory Del Santo

Marco Cucolo

hanno finalmente ritrovato la serenità di coppia e sembrano pronti a ripartire più forti di prima.

Le dichiarazioni che avevano preceduto l'eliminazione della showgirl da

"L'Isola dei Famosi"

avevano aperto una grande spaccatura tra i due, ulteriormente evidenziata durante la puntata del 13 giugno, quando Lory Del Santo aveva dichiarato di sentirsi lontana dall'uomo e di voler riflettere sulla loro relazione

A distanza di una settimana, però, il rientro in Italia del giovane e soprattutto le sue parole, sembrano averle fatto cambiare idea. "In questi nove anni insieme per me sei stata una persona fondamentale,

una donna leale e sincera

mazzo di rose rosse

- ha dichiarato Marco Cucolo, giunto in studio con un- Mi spiace che questo concetto non sia arrivato e di questo ti chiedo scusa".

La risposta di Lory Del Santo non si fa attendere a lungo: "Io ti conosco e so che sei buonissimo. L'amore fa fare grandi passi avanti, passi da gigante, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora

è meglio essere in due

".