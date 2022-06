"L'Isola dei Famosi", Edoardo Tavassi costretto al ritiro in lacrime: "Sognavo la finale"

A un passo dalla finalissima,

"L'Isola dei Famosi"

Edoardo Tavassi

ginocchio

a pochi giorni dalla puntata conclusiva

perde uno dei suoi più grandi protagonisti,, costretto al ritiro a causa di un grave infortunio al ginocchio. "Stavo tornando a riva quando ho sbattuto su un ramo e appena sono uscito dall'acqua ho sentito qualcosa alche non mi permetteva più di piegarlo, è stato il dolore più grande della mia vita - commenta il naufrago, piuttosto amareggiato per quanto accaduto e per non poter completare l'esperienza in Honduras

"Mi hanno comunicato l'esito della risonanza solo pochi minuti fa e mi sono messo a piangere, perché

sognavo la finale

e sarei andato fino in fondo anche su una gamba sola, ma purtroppo non si può".



"Quello che avete visto ero io nel bene e nel male e spero di essere arrivato alla gente", aggiunge prima di concedersi un toccante saluto con le persone più strette conosciute durante l'avventura su

Playa Palapa

"Avrei voluto arrivare fino alla fine insieme a Edoardo, è quello che abbiamo sognato a lungo ed è un peccato", aggiunge

Nicolas Vaporidis

Carmen Di Pietro

Mercedesz Henger

in lacrime. Commozione anche pere soprattutto, con la quale il fratello di Guendalina promette di approfondire la loro conoscenza in Italia per scoprire insieme se sarà vero amore.