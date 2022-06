"Isola dei Famosi", lite furiosa tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger

L'influencer si è infortunata la mano e si è lamentata per non aver ricevuto le opportune attenzione dal videomaker. Lui non è rimasto in silenzio di fronte alle accuse e gli animi si sono scaldati.

Le accuse della Henger hanno scatenato la rabbia di Tavassi che è esploso: "Io una volta appurato che stai bene, che devo fare, ti devo abbracciare e dire oddio è tutto finito?!", allontanandosi dalla naufraga per chiudere la conversazione. Il giorno dopo però è tornato sull'argomento, accusando l'altra di essere una stratega.



"I dubbi che avevo all’inizio su di te mi sono ritornati", ha detto Edoardo a Mercedesz, convinto che l'influencer stia mettendo in atto un piano per assicurarsi la finale. "Perché proprio questa settimana dovevo dichiararmi quando ti ho già detto che io ti conoscerei fuori ma non te n’è mai fregato niente?! Tu sei entrata con l’idea che dovevi provarci con me" le ha detto senza mezzi termini. Queste parole hanno fatto scoppiare in lacrime la naufraga, ma l'altro si è arrabbiato ancora di più: "Stai andando bene, vinci la nomination con Nick così. Fatti riprendere mentre fai una camminata da sola piangendo".



Visibilmente delusa e amareggiata, la Henger ha cercato il conforto in Nick e Carmen, ma anche Tavassi ha avuto il suo momento di confronto con loro e ne ha approfittato per rincarare la dose. "Voleva che io mi comportassi normalmente per esasperare il suo comportamento e fare la vittima", ha detto.