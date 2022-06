"L'Isola dei Famosi", Lory Del Santo contro Marco Cucolo: "Tra me e il gioco hai scelto il gioco"

Lory Del Santo

Marco Cucolo

"L'Isola dei Famosi"

è un fiume in piena contro il fidanzatoe durante la ventitreesima puntata deporta alla luce tutti i retroscena che nelle ultime settimane hanno dato il via a una profonda crisi tra i due.

Come ricostruito nel corso della puntata in onda lunedì 13 giugno, prima del televoto che ha visto l'eliminazione definitiva della showgirl il ragazzo non si era apertamente schierato dalla sua parte, scatenando una dura

reazione

emersa in seguito al ritiro di Cucolo.

"Tra me e il gioco

tu hai scelto il gioco

Honduras

e questo a me non sta bene", esordisce Lory rivolgendosi direttamente al compagno collegato dall'. "Noi abbiamo iniziato insieme questo percorso e ho visto che piano piano ti sei allontanato perché sei entrato nella dinamica del gioco. Non giudico la tua strategia, però in quel momento il tuo giudizio verso di me avrebbe fatto la differenza".



Cucolo prova a giustificarsi, spiegando di non amare gli scontri e di non averla difesa come avrebbe dovuto, ma l'ex naufraga ribadisce la sua posizione, al punto da

prendere le distanze dal giovane in merito alla loro relazione

opinionisti

: "Quando torni in Italia non pensare di tornare a casa mia. Non ho detto che sarà una decisione definitiva, ma non riesco a far finta di niente. Lui deve capire che le persone che ti hanno dato e amato tanto, devi sempre tenerle nel tuo cuore". Parole che però si trovano in contrasto con il parere degliin studio.