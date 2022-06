"L'Isola dei Famosi", Gennaro Auletto eliminato da Playa Palapa

La ventitreesima puntata de

"L'Isola dei Famosi"

Canale 5

televoto

Gennaro Auletto

, in onda lunedì 13 giugno in prima serata su, si è aperta con il verdetto delche vedeva in nomination Estefania Bernal, Nick Luciani, Marialaura Devitis e

Proprio quest'ultimo, il meno votato, è stato invitato a lasciare Playa Palapa per spostarsi su

Playa Sgamadissima

Pamela Petrarolo

, dove si scontrerà conal televoto flash per continuare il reality come naufrago solitario.

Mercedesz Henger

"Questa settimana è stata un po' calda e oggi avevo un brutto presentimento, quindi un po' me lo aspettavo", commenta il modello prima di dare il suo Bacio di Giuda a, a causa di alcune divergenze emerse negli ultimi giorni.