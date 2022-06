Nicolas Vaporidis è il primo finalista de "L'Isola dei Famosi"

Nicolas Vaporidis

"L'Isola dei Famosi"

Ilary Blasi

è ufficialmente il primo finalista de. Dopo accesi confronti, sfide e colpi di scena, la ventitreesima puntata del reality condotto daha dato il verdetto del televoto flash che vedeva l'attore contendersi un posto in finale con Mercedesz Henger e Carmen Di Pietro, protagonisti di alcune prove nel corso della serata.

"Sono

felice

stupito

e allo stesso tempo un po'perché non do tutto per scontato - ha commentato Nicolas dopo la comunicazione del risultato - Ci speravo, ma avere effettivamente questo riscontro mi sorprende. Si tratta dell'esperienza più estrema che io abbia mai fatto e vi ringrazierò per sempre".

E aggiunge: "La mia vera vittoria qua sarebbe stata farmi riconoscere da chi già mi conosce. Nel mio percorso di crescita, ho cercato di smussare gli angoli del mio carattere e sono spesso andato contro le opinioni che non mi convincevano, anche quando non mi è convenuto. Perciò garantisco che

continuerò a essere me stesso

".