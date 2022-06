Marialaura De Vitis a cuore aperto: "Ero un mucchio di ossa, ora sono rinata: tutti meritano di sorridere"

Durante la finale de

"L'Isola dei Famosi"

Marialaura De Vitis

, andata in onda lunedì 27 giugno su Canale 5,si è lasciata andare a un racconto molto intimo del suo passato. La ragazza ha raccontato dei momenti bui vissuti quando era più giovane e che l'hanno trascinata in un vortice negativo che ha inghiottito anche sua madre: "Ero un mucchio di ossa - ha spiegato - anche mia mamma è finita in quel buio con me, poi mi sono detta basta e che volevo vivere perché tutti meritano di sorridere".

Oggi Marialaura si considera rinata e vuole dare una gioia a sua mamma. E proprio sull'isola che la ragazza riceve una bellissima sorpresa dalla mamma: "Non pensavo potesse venire fino in Honduras", ha detto la vincitrice de "La Pupa e il Secchione Show" dopo aver abbracciato la madre.