"Isola dei famosi", i naufraghi si dicono tutto in faccia: è scontro tra Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis

Comincia proprio Vaporidis: "Di Luca non mi piace il tatuaggio, fratello quel cervo che hai in mezzo al petto in tutta franchezza rovina il tuo bel fisico". La risposta di

Luca Daffrè

è tutta in positivo: "Pensavo che tu fossi un po' burbero, invece ti sei dimostrato tutto il contrario, sei stato uno dei primi che si è avvicinato a me, che mi ha dato sempre un sacco di fiducia, hai creduto in me... mi hai adottato".

Di

Carmen Di Pietro

l'attore invece non sopporta l’ossessione per il cibo: "Però non avevo capito il genio che c'è dietro di te, ci vuole una intelligenza enorme per costruire il tuo personaggio". La showgirl è lusingata: "Sul cibo non ci posso fare niente, invece mi hai fatto un complimento enorme, geniale non me lo aveva detto nessuno".

E' il turno di

Mercedesz Henger

Marialaura De Vitis

che puntae il clima si scalda: "Mi hai ferita perché ti ho dato il modo di ferirmi e non avrei dovuto, e sento di non potermi fidare di te". La De Vitis contrattacca: "Non mi piaci perché fai la vittima, ti piangi addosso.. tu Memi...".

A quel punto la Henger la stoppa: "Mi chiamo Mercedesz, così mi chiamano solo i miei amici più stretti...". Ed è subito lite: così il gioco viene interrotto. "Sembrano delle galline in un pollaio - sentenzia la Di Pietro - e nei prossimi giorni ne vedremo delle belle...".

TI POTREBBE INTERESSARE: