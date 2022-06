All'Isola dei famosi torna il sereno tra balli e sorrisi

Per i finalisti ( Carmen Di Pietro , Mercedesz Henger , Nick Luciani , Marialaura De Vitis , Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè ) è l'ultima settimana. Il cibo è in abbondanza e i naufraghi trascorrono serene queste ore prima della finalissima. Tra balli e risate.

Il gruppo, più compatto che mai, festeggia il traguardo. In molti non credevano di arrivare in finale. Marialaura lo confessa a Luca: "Ci ho sperato ma non immaginavo, invece sono qui e con te. E' bellissimo, mi piace questa finale, sono soddisfatta. Ho superato tante nomination e ho sudato tanto per arrivare fino a qui".

"Non mi sembra vero - interviene Luca - anche perché sono entrato a giochi fatti. Per me era già davvero tanto il percorso che avevo fatto. Con questa finale corono tutto. Sono orgoglioso e fiero".

