"L'Isola dei Famosi", le nomination della quindicesima puntata

Dopo una puntata ricca di colpi di scena, accesi confronti, sfide e verdetti, la quindicesima puntata de

"L'Isola dei Famosi"

al televoto

si è conclusa con le nomination che vedonoEdoardo Tavassi, Marialaura De Vitis, Lory del Santo e Marco Cucolo.

I primi due naufraghi vengono votati rispettivamente da

Roger

Guendalina

Lory del Santo

, vincitori delle prove leader. Edoardo paga le conseguenze dell' accesa discussione (successivamente risolta) con Nicolas Vaporidis, mentre la "conquistadoras" non convince Guendalina per il rapporto instaurato con Alessandro Iannoni. La scelta degli altri concorrenti ricade invece su, criticata per un atteggiamento poco trasparente.

Marco Cucolo

Lory Del Santo

Ma a fare scalpore su Playa Palapa è soprattutto la nomination di, concordata a fine puntata dai leader Roger e Guendalina. "Prima lo inviti a mangiare con te dopo la prova ricompensa e poi lo nomini?", commenta Vladimir Luxuria, confusa dalle scelte del modello. Critiche condivise dallo stesso Marco e da una infastidita