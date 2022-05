"L'Isola dei Famosi", Roger si commuove per la sorpresa della mamma

Momento di pura emozione a

"L'Isola dei Famosi"

Roger Balduino

madre

per, che durante la quindicesima puntata del reality scoppia in lacrime ricevendo un video-messaggio da parte della, con la quale ha sempre avuto un legame particolare.

Parole di amore e di incoraggiamento, accompagnate da una vecchia

fotografia

che li ritrae insieme e che Roger può finalmente stringere tra le mani.

"Non mi è mai mancata tanto come in questo momento e mi spiace non poterle fare gli auguri dato che domani è il suo

compleanno

- riesce a dire - Sono stato a lungo lontano da lei, però ero abituato a telefonarle tutte le mattine, ad avere il suo buongiorno".

E ancora: "Per me è la donna più importante, cercherò di essere il più bravo possibile".