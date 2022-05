"L'Isola dei Famosi", Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis ai ferri corti: "Mi fai disgusto"

La quindicesima puntata de

"L'Isola dei Famosi"

Edoardo Tavassi

Nicolas Vaporidis

chiarimento

Honduras

si è aperta con un duro faccia a faccia che ha visto protagonisti. Durante l'appuntamento di lunedì 9 maggio, i due naufraghi sono stati chiamati a unsu quanto accaduto negli ultimi giorni, in cui sembra essersi completamente azzerato lo straordinario rapporto nato inizialmente in

"Diamo un valore diverso ai rapporti, all'

amicizia

. Per me era una figura molto vicina a quello che reputo un amico - ha spiegato Nicolas - Invece per una cosa che poteva risolversi in un nulla ha caricato tutto con le offese. Persone come lui vivono questo reality solo come una vetrina, io vorrei viverla anche come una crescita personale".

La risposta di

Edoardo

non farsi nominare

non si fa attendere: "Voi a casa non lo conoscete e non vi è arrivato, perché è falso da morire. Andava dall'altra parte a parlare male di noi, di Guendalina e di Carmen; ora invece viene da noi a parlar male dell'altro gruppo, per tenere buoni i due gruppi e. Mi fa disgusto e non voglio avere nulla a che fare con lui".