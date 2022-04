Lo sfogo di Jeremias Rodriguez: "Soffro gli attacchi delle persone, da 15 anni criticano la mia famiglia"

Dopo aver vissuto una settimana turbolenta,

Jeremias Rodriguez

"L'Isola dei Famosi".

si lascia andare a un lungo sfogo nel corso della nona puntata deA Ilary Blasi, che gli chiede notizie riguardo il suo stato emotivo, il naufrago risponde stare un po' meglio e di essersi tranquillizzato. In realtà, subito dopo aver visto la clip sui suoi ultimi giorni in Honduras scoppia in lacrime. "A me mancava l'approvazione delle persone - ha esordito -. Io sono un Rodriguez e sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi inutili. Non ho fatto niente di male, sono un essere umano e sbaglio anche io".

Il naufrago, inoltre, ricorda di essere sparito per tre anni per risolvere problemi personali e imparare a gestire il nervosismo. Poi, negando di essere una persona aggressiva spiega che quella che potrebbe sembrare arroganza, in realtà è solo una

forma di difesa

: "Magari sono solo ferito e quel dolore lo trasformo in una faccia da str..." .