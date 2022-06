"L'Isola dei Famosi", i nominati della ventitreesima puntata

Dopo l'eliminazione di Gennaro Auletto e la conferma di

Nicolas Vaporidis

"L'Isola dei Famosi"

televoto Nick Luciani

come primo finalista di questa edizione, anche la ventitreesima puntata de, in onda lunedì 13 giugno in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le nomination che vedono ale Mercedesz Henger.

Negli ultimi giorni il cantante dei Cugini di Campagna si è fortemente scontrato con altri naufraghi, a partire da Nicolas ed Edoardo, e queste

incomprensioni

Nick

hanno avuto pesanti conseguenze anche nel corso dell'appuntamento televisivo, dove proprioè risultato il più nominato dal gruppo.

Per

Mercedesz Henger

Carmen Di Pietro

pesa invece la scelta di, invitata nelle vesti di leader della settimana a scegliere il secondo concorrente da mandare in nomination.

La decisione finale spetterà dunque al

pubblico da casa

, che attraverso il televoto è chiamato a decidere chi salvare.