"L'Isola dei Famosi", infortunio per Roger durante una prova ricompensa: "Portato in ospedale"

Dopo essersi scontrato con Estefania Bernal, nel corso della 16esima puntata de "L'Isola dei Famosi"

Roger Balduino si è infortunato a un piede

accasciato a terra

intervento dei medici in diretta

durante una prova ricompensa contro Clemente Russo. Dolorante, il modello brasiliano si èe non è più riuscito a rialzarsi, portando all'

"

È stato immobilizzato l'arto

fare una radiografia

Ora sta meglio

, la caviglia in modo particolare, e a breve Roger sarà sull'elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento e, così da capire se c'è qualcosa di rotto o meno", ha specificato poco dopo Alvin, in diretta dalla Palapa. ", ma solo più tardi capiremo quali sono le sue effettive condizioni".