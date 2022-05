Roger scopre di essere stato lasciato da Estefania: "Stava con me per piacere al pubblico" | Lei: "Non sei un uomo"

Sembra esser finita nel peggiore dei modi la storia tra

Roger Balduino

Estefania Bernal

"L'Isola dei Famosi"

Laura Maddaloni,

Roger

ed. Nei giorni scorsi la coppia era stata allontanata nel gioco, con la modella argentina finita su Playa Sgamada. Proprio lì, l'ex miss universo ha avuto modo di ripensare alla sua relazione e di confrontarsi conche le ha rivelato alcune dichiarazioni disulla sua ex Beatriz e di come, a suo dire, lui stia cercando di sfruttarla per andare avanti nel programma. Parole che avevano spinto Estefania a ritenere chiusa la sua relazione. Nel corso della sedicesima puntata, Roger ed Estefania hanno avuto un acceso confronto alla tana dei serpenti: "Quando ti hanno chiesto di scegliere tra me e Beatriz hai detto che ci dovevi pensare. Ma che risposta è? - ha iniziato Bernal - Beatriz è venuta qui, ti voleva bene, hai fatto questo show sapendo che lei veniva qui. Mi hai messo in mezzo a una storia scomoda. Non sei un uomo e sei anche poco maturo".

Roger, dal canto suo, non prova più di tanto a convincere la modella a tornare con lui: "Fin dall'inizio cercava

sempre le telecamere

- ha detto - diceva che la nostra storia sarebbe piaciuta al pubblico e ci avrebbe portato avanti nel programma. A me mancava davvero e infatti ho provato a mandarle un messaggio senza farmi vedere...".Ilary Blasi però lo stuzzica: "Stai tirando fuori una strategia di Estefania a cui però hai partecipato anche tu senza neanche provare a convincerla o a farle cambiare idea".