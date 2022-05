Mercedesz Henger parla dell'incidente della madre Eva: "Lei mi ha spinto a venire, tra noi rapporti quasi come prima"

Per la prima volta dal suo approdo a

"L'Isola dei Famosi"

Mercedesz Henger

Eva

parla dell'incidente avuto dalla madrein Ungheria. La naufraga ha ricevuto la notizia proprio prima di sbarcare in Honduras e ha avuto più di qualche tentennamento nel decidere di partecipare al programma, attirando a sé anche qualche critica una volta arrivata a Playa Palapa.

Nella sedicesima puntata del reality,

Mercedesz

Ilary Blasi

ha raccontato cosa è avvenuto in quei giorni: "Ho titubato molto sulla decisione di venire o meno qui - ha spiegato - quando l'ho saputo stavo per svenire. Ho chiesto a lei cosa fare e lei mi ha detto di andare avanti e di non privarmi di questa esperienza". L'influencer ha poi parlato del suo rapporto con la madre: "Negli ultimi due anni non ci siamo praticamente parlate - ha spiegato - ma quando ci sono problemi di questo tipo, l'amore risbuca fuori da sotto la rabbia". E aconfessa: "Tra noi ora è tornato tutto quasi prima, sono stata contenta di partire con il cuore più leggero dopo aver capito di poter riallacciare un rapporto con lei. Il giorno che ho saputo dell'incidente mi sono pentita tantissimo di quello che era successo da noi, ma voglio vederla come la possibilità di avere con lei un rapporto migliore di quello che avevamo prima".

Subito dopo,

Mercedesz

Eva Henger

ha avuto modo di vedere un videomessaggio da parte della madre: "Sono contenta che tu abbia deciso di continuare in questa esperienza perché nessuno deve privarsi delle proprie esperienze - ha dettodal suo letto in ospedale - so che tra noi ci sono incomprensioni in passate, ma spero che una volta che tornerai a casa ci abbracceremo forte".