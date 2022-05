Eva Henger rivede Massimiliano Caroletti: il bacio sul letto d'ospedale; "Ti amo immensamente"

Ti amo immensamente vita mia", aggiunge. Dopo il tragico incidente che li ha coinvolti in Ungheria, e nel quale hanno perso la vita due persone, la coppia è stata trasferita in Italia e può adesso tirare un sospiro di sollievo.

Il peggio per loro è passato. La Henger infatti, ricoverata in un ospedale, ha subito un'operazione d'urgenza in Ungheria per salvare un braccio a rischio setticemia. Caroletti, in un altro ospedale, è stato curato per una serie di fratture riportate in seguito all'impatto. Tutto è andato bene però e i due coniugi hanno potuto riunirsi già in Ungheria, circa una settimana fa, dopo alcuni giorni di separazione.

Poi il trasferimento in Italia, in una clinica romana, dalla quale la showgirl ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni. Adesso l'incontro con il marito. Il percorso verso la guarigione è ancora lungo, Eva dovrà essere ancora operata ad un piede e non potrà muoversi per circa tre mesi, accanto avrà però sempre l'uomo che l'ama sempre come fosse il primo giorno.