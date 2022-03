Floriana Secondi e Antonio Zequila eliminati dalla "Palapa" minnacciano l'abbandono | Ilary Blasi delusa dall'ex gieffina: "Da te non me l'aspettavo"

Floriana Secondi

Antonio Zequila

"L'Isola dei Famosi"

"Playa Sgamada"

sono la coppia eliminata dal pubblico ne la puntata dedel 28 marzo: i due hanno perso al televoto contro il duo composto da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro Iannoni. Il verdetto del pubblico non è andato affatto giù alla coppia Secondi-Zequila: i due, infatti, hanno rifiutato di voler continuare la loro avventura nel programma. Da regolamento, infatti, la coppia sarebbe dovuta finire sudove avrebbero potuto giocare da singoli.

"Il pubblico ci ha eliminati e ora

voglio andare a casa

Da te non me l'aspettavo

", si lamenta Floriana. ", per due anni mi hai scritto su Instagram per dirmi che volevi partecipare - dice Ilary Blasi dallo studio -. Ci siamo sentite e ci siamo fatte un patto ma ovviamente sei libera di andare se vuoi". Interviene anche Alessia, amica della concorrente: "Sai che ti voglio bene, devi volare in alto. Sei forte, sei coraggiosa", dice, provando a convincerla per rimanere. Floriana però dice di voler tornare a casa: "Il pubblico è sovrano - conclude - non mi aspettavo di giocare così, ora voglio solo tornare da mio figlio". Poco dopo, però, la coppia riappare per la prova del tiro alla fune honduregno decidendo di restare a "Playa Sgamada" con Marco Melandri e Jovana Djordjevic.