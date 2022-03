"Isola dei Famosi", Alvin dà una bella notizia: "I naufraghi sono tornati nelle Playe"

"C'è stato un nubifragio e Cayos Cochinos era nell'occhio de ciclone, abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro e dividerli in due capanne, ma adesso sono tornati in Playa e sebbene il tempo sia ancora nuvoloso, si sta rimettendo".

Sempre sui social l'inviato del reality aveva raccontato di come il maltempo si fosse abbattuto sull'Isola e di come si fosse ritenuto giusto mettere i naufragi al sicuro.

Intanto tutto è pronto per il terzo appuntamento con il programma condotto dalla padrona di casa

Ilary Blasi,

Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

affiancata dagli opinionisti

Nella terza serata

Ilona Staller

tornerà su Playa Accoppiada: quale naufragò sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara?

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate

Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

verrà eliminata. A deciderlo il voto dei telespettatori.

Alvin,

in collegamento dall’Honduras, coordinerà la prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Sgamada e i naufraghi in coppia di Accoppiada: quale dei due gruppi avrà la meglio?

