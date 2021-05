Gilles Rocca torna in studio a "L'Isola dei Famosi": "Accanimento mediatico contro di me"

"Non sono un violento, mi è dispiaciuto passare per quello che non sono". Di rientro dall'Honduras, Gilles Rocca è stato ospite della diciottesima puntata de "L'Isola dei Famosi". L'ex naufrago ha voluto precisare di non essere stato un concorrente molto aggressivo: "Ho dovuto bloccare i commenti su Instagram - ha detto - c'è stato un accanimento mediatico contro di me, io combatto la violenza di genere girando l'Italia e l'Europa".

Rocca ha poi voluto rispondere anche alle critiche ricevute da Tommaso Zorzi: "Non mi conosceva prima della mia esperienza all'Isola - ha detto - se il suo sentimento al GF Vip fosse stato etichettato come telenovela cilena, ci sarebbe rimasto molto male. A me non è mai piaciuto essere chiamato leader e capobranco, odio il branco e le leadership negative". L'opinionista ha risposto: "Mi dispiace averti offeso, nessuno pensa che tu sia violento, qui dallo studio L'Isola ti darà modo di riscattarti dalle tue battute infelici".