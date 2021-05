Andrea Cerioli si commuove per la sorpresa del padre: "Ho una famiglia fantastica"

Attimi di grande commozione a "L'Isola dei Famosi" per Andrea Cerioli, che in occasione del suo compleanno ha ricevuto un toccante videomessaggio da parte del padre. "È la prima volta che non festeggiamo questa giornata insieme, quindi ci tenevo a farti i miei auguri", ha dichiarato di fronte a un Andrea visibilmente emozionato.

E al termine della sorpresa aggiunge: "Ho una famiglia fantastica, gli voglio un gran bene. Io non ho un carattere facile e a volte ci siamo scontrati e spesso potevamo evitarlo, ma non lo cambierei con nessuno al mondo". Ma non finisce qui, perché dopo il bel messaggio arriva anche il regalo da parte della produzione del reality.