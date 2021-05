Awed in lacrime a "L'Isola dei famosi": "Mio padre per me è fondamentale"

“Ora capisco l’importanza che mio padre ha per me. A 24 anni voglio essere meno ingenuo rispetto a quando ero adolescente, e vivere al meglio il tempo che rimane con i miei genitori”. A "L'Isola dei Famosi", Awed scoppia in lacrime quando Ilary Blasi lo chiama in disparte per una sorpresa: il papà gli ha scritto una lettera in cui si dice fiero di lui.

"Se ci sono stati dei silenzi fra noi è stato solo per pudore”, ha scritto l’uomo. Poi, in dialetto napoletano aggiunge: “Sei la fine del mondo”.

“Penso sia importante essere grandi figli, e io non so se lo sono stato”, ha detto il naufrago commosso, rivelando tutto il suo amore per il padre.