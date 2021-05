Tommaso Zorzi punge Angela: "Non ti sei mai sporcata le mani"

A "L'Isola dei Famosi" è scontro fra Tommaso Zorzi e Angela Melillo. "Nessuno è biologicamente predisposto al concilio", ha detto il ragazzo dallo studio rivolgendosi alla showgirl ancora in gara. "Non è possibile che ti vada sempre tutto bene: oltre a un certo punto diventa stucchevole”.

Soprannominata “la paciera”, Angela è accusata da Zorzi di non essersi mai esposta nei confronti degli altri naufraghi fin dall’inizio del suo percorso nel reality. “Voglio mantenere il mio equilibrio e dire le cose a modo mio - ha risposto la showgirl - Non faccio cose apposta per piacere al pubblico e se non mi voterà, andrò a casa. Mi chiamo Angela, non Vera Gemma”.

Arriva invece solidarietà da parte di Iva Zanicchi: “Un'Angela sull’Isola ci vuole”.