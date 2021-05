"L'Isola dei Famosi 2021", va in scena la "Fashion Week Honduregna"

Non solo diatribe e scontri sull'"Isola dei Famosi 2021". A Playa Reunion ci si gode un attimo di spensieratezza mettendo in scena una passerella tropicale da "Fashion Week Honduregna". Rosaria dà indicazioni a Valentina su come sfilare, seguita da Angela, Miryea e anche Isolde, che per il coraggio dimostrato nella sfilata si guadagna un applauso generale.