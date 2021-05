"Isola dei Famosi": Roberto Ciufoli prova ad ambientarsi su Playa Imboscadissima

La diciottesima puntata dell'" Isola dei Famosi " ha portato un cambio di protagonisti su Playa Imboscadissima. Beatrice fa gli onori di casa a Roberto: "Spero si adatti alla vita qui", considerando gli antichi dissidi tra i due. Ma Ciufoli sembra animato da una nuova energia, la sua opinione su Beatrice è cambiata: "Ho trovato una ragazza completamente diversa da quella che avevo lasciato". Qui non esistono strategie, bisogna solo cooperare e darsi da fare per sopravvivere...

Intanto dall’altra parte del mare, Awed è al settimo cielo dopo aver vinto la prova leader: "Ora cambierà tutto, in meglio", proclama. Rosaria invece non è contenta della nomination, delusa soprattutto da Fariba che fino a quel momento l’aveva elogiata, tra attenzioni e complimenti.

La più contenta è Miryea, scampata miracolosamente al televoto e rincuorata dal supporto di Ignazio e Andrea, mentre Angela ancora si mangia il fegato per essere passata come falsa e bugiarda. Invece Isolde, spodestata dalla carica di leader, sente da subito il peso della nomination e confessa: "Un pochettino mi rode", ma i compagni non nascondono la soddisfazione di saperla al televoto