"Isola dei Famosi", segui la puntata in diretta

LA POLEMICA CON AKASH - Akash Kumar aveva dichiarato di non voler essere più presente in studio, ma Ilary Blasi nel presentare i suoi ospiti lo annuncia così: "Akash è qui con noi anche se aveva detto di non voler più venire". Il modello prende la parola: "Se vuoi posso andare via subito, non volevo più venire perché mi mancate di rispetto". La risposta della padrona di casa non si è fatta attendere: "Ti invito io, ne parleremo dopo".