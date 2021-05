Akash Kumar minaccia di abbanondare lo studio de "L'isola dei Famosi": "Non c'è rispetto"

Inizio tra le polemiche nella diciottesima puntata de "L'Isola dei Famosi". Nei giorni scorsi l'ex naufrago Akash Kumar aveva dichiarato di non voler essere più ospite in studio durante le dirette ma, nonostante ciò, Ilary Blasi lo ha presentato al pubblico nel corso della puntata di lunedì 17 maggio, annunciandolo così: "Akash è qui con noi anche se aveva detto di non voler più venire".

Il modello non ha gradito e ha risposto in maniera piccato, minacciando di abbandonare lo studio: "Se vuoi posso andare via subito, non volevo più venire perché mi mancate di rispetto". La risposta della padrona di casa non si è fatta attendere: "Ti invito io a restare, ne parleremo dopo".