Isola dei famosi: una brutta notizia per Marco Maddaloni, ma resta

Una brutta notizia all'Isola dei famosi . Su Cayo Paloma il buon umore è compromesso dall’arrivo di una comunicazione per Marco Maddaloni: l'anziana nonna malata da tempo è morta. Nonostante il dolore, Marco decide comunque di continuare la gara e con grande forza dichiara: ”Ho deciso di rimanere perché il mio sangue è sangue Maddaloni. Lei faceva Maddaloni di cognome, e so che non avrebbe voluto che mi ritirassi. Le do il mio più grande abbraccio e bacio. Ciao nonna”.