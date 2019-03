"Isola dei famosi", Fogli litiga con Luca: "Un verme vestito di verde"

All' Isola dei famosi il malumore contagia tutti. La finale si avvicina e gli animi si scaldano. Riccardo Fogli se la prende con Marina La Rosa e Luca Vismara (entrambi in nomination) ma è contro l'ex cantante di " Amici " che inveisce davvero, colpevole di essere uno stratega: "E' un verme che cerca di riemergere dall'abisso dell’ennesima nomination", attacca.

A innescare la miccia è un presunto commento di Riccardo che avrebbe detto: "Se Marina ha mal di pancia, se ne può anche andare, non siamo in galera". Luca lo riferisce all'amica che chiede subito spiegazioni a Fogli. La risposta non si fa attendere: "Non è vero". Vismara è sicuro di quello che ha sentito e chiede aiuto a Maddaloni, che però nega a sua volta. Ne nasce una vera e propria lite che coinvolge tutti.

Luca è soddisfatto perché finalmente ha fatto uscire la "vera natura" di Fogli che lo ha definito "un verme vestito di verde". Soleil difende l'amico Riccardo e attacca Vismara, mentre Marina invita Fogli a dire tutto quello che pensa davanti alle telecamere. La pace è ancora lontana.