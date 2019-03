"Isola dei famosi", tra Soleil e Luca sono scintille: lei lo provoca sul cocco

Dopo la puntata di lunedì dell' "Isola dei famosi" , tra i naufraghi, a Cayo Paloma, è tempo (tanto per cambiare) di scintille. Gli altarini tirati fuori da Luca in puntata riguardo il " Coccogate " hanno inasprito i rapporti con Soleil . Dal canto suo la ragazza non è per niente dispiaciuta della doppia nomination che ha fatto e anzi, sembra felice di essersi trovata fra le mani l'occasione di mandare al televoto i Luca e Marina ...

Secondo Soleil i due, il cui legame è sempre molto stretto, hanno fatto di tutto per insidiare dubbi e malelingue nei suoi confronti e quindi avere la possibilità di mandarne uno a casa era un'occasione da non perdere.



Ma l’episodio del "Coccogate" non l’ha lasciata indifferente e la vendetta nei confronti dei due naufraghi sembra solo agli inizi. Per festeggiare l’arrivo nella nuova la leader decide di aprire un cocco aiutata dalla sua nuova "sodale" Sarah Altobello. Dopodiché decide di provocare Luca chiamandolo e dicendogli: “Luca vuoi venire a controllare? Questo è il rumore di un cocco mangiato!”, mentre sgranocchia davanti a lui un pezzo del frutto. Vismara la guarda in silenzio, consapevole della tensione che si è creata, mentre Soleil a dimostrazione della sua correttezza divide in sei parti una misera unghia di cocco.