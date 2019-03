"Isola dei famosi", Soleil in lacrime: "Non sono così forte"

All'Isola dei famosi Soleil mostra il suo lato più intimo e fragile. La leader si fa vedere sempre forte ma nasconde tanta tenerezza e con Riccardo Fogli si scioglie pensando alla famiglia. Il ricordo della sua infanzia la fa scoppiare in lacrime, facendo crollare la dura corazza che ha indossato in queste settimane da naufraga: "Non sono la regina di ghiaccio, non sono così forte", ripete.