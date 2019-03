Isola, Belen contro Corona difende Riccardo Fogli: "Non si gioca con la vita"

Ha sostenuto il fratello fino all'ultimo, ma al di là dell'eliminazione di Jeremias dall' Isola dei famosi , quello che ha fatto arrabbiare di più Belen è stato l'affaire Riccardo Fogli . Nelle stories di Instagram la showgirl ha difeso il cantante attaccato crudelmente da Fabrizio Corona : "Dico solo che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più valore? #chevergogna".

In un video, infatti, Corona ha detto di avere le prove (che non ha mai mostrato, ndr) del presunto tradimento della moglie del cantante, Karin Trentini.

"Sono io il bastardo, lo stronzo e il pezzo di merda che ha detto tutto e l'ho fatto sul mio magazine - ha detto Corona - Devi imparare che anche se hai fatto il cantante e hai 70 anni, quando vai a fare un reality devi accettare tutto. Anche se tua moglie ti ha tradito per quattro anni devi accettarlo visto che sei in un reality. Io ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico Giampaolo Celli. E ti dirò di più io li ho anche frequentati... cene ed eventi... se ti metti con una donna molto più giovane di te devi anche aspettarti una cosa del genere e nel momento in cui diventiamo anziani dobbiamo accettarlo. Alla fine siamo tutti un po' cornuti". Fogli ha invitato Fabrizio a un duello ma subito dopo è esploso in lacrime.